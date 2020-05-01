В Германии у детей выявили синдром, который может быть связан с COVID-19

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1 мая 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Welt

лаборатория, pixabay.com

У двух детей в Германии выявили редкий воспалительный синдром, который может быть связан с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил профессор Университетской клиники Дрездена Раинхард Бернер.

Известно, что у детей были зафиксированы признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, которые можно сопоставить с тяжелыми случаями заражения коронавирусной инфекцией у несовершеннолетних. У юных пациентов наблюдаются воспаление кровеносных сосудов, сыпь и высокая температура. Специалисты пытаются установить, существует ли связь между новым синдромом и COVID-19 , но это, по мнению Бернера, "вполне допустимо".