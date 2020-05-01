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В Германии у детей выявили синдром, который может быть связан с COVID-19

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Welt

В Германии у детей выявили синдром, который может быть связан с COVID-19
лаборатория, pixabay.com
У двух детей в Германии выявили редкий воспалительный синдром, который может быть связан с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил профессор Университетской клиники Дрездена Раинхард Бернер.
 
Известно, что у детей были зафиксированы признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, которые можно сопоставить с тяжелыми случаями заражения коронавирусной инфекцией у несовершеннолетних.
 
У юных пациентов наблюдаются воспаление кровеносных сосудов, сыпь и высокая температура. Специалисты пытаются установить, существует ли связь между новым синдромом и COVID-19, но это, по мнению Бернера, "вполне допустимо".
ЕТ
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