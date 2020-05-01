Биолог высказалась о перспективах снятия ограничений после пика COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в беседе с журналистами оценила перспективы снятия ограничений после того, как пик COVID-19 будет пройден.

Баранова заявила, что обозначение пика пандемии является своеобразным ориентиром, а не определенным моментом, когда необходимо снимать карантинные меры. Профессор подчеркнула, что Нью-Йорк вышел на плато заболеваемости коронавирусом нового типа больше недели назад, однако там по-прежнему "неприемлемый уровень смертности". Специалист напомнила, что у данного заболевания есть инкубационный период, в течение которого зараженный может навещать родственников и передавать инфекцию им. Именно поэтому пик не позволяет говорить о скором спаде заболеваемости

Анна Баранова уточнила, что карантинные меры гипотетически можно отменять, когда все больные выявлены, их контакты взяты под контроль и распространения больше нет. По ее словам, именно так поступили в Китае.