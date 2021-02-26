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Аксенов рассказал, что жена Зеленского исправно платит коммуналку за квартиру в Крыму

, 22:53 Источник: РИА Новости

Аксенов рассказал, что жена Зеленского исправно платит коммуналку за квартиру в Крыму
Крым. Фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, жена президента Украины до сих пор является владельцем имущества на территории республики.

Речь идет о квартире в Ливадии, которую Елена Зеленская купила в апреле 2013 года. Квартира официально задекларирована Зеленским. Аксенов также отметил, что задолженности по коммунальным платежам за жилье у Зеленских нет.

«Значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит недвижимость на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», – сказал Аксенов.

Ранее Аксенов предложил Зеленскому помолиться Бандере.

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