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Аксенов предложил Зеленскому помолиться Бандере

, 17:52 Источник: РИА Новости

Аксенов предложил Зеленскому помолиться Бандере
Сергей Аксенов. Фото: официальный сайт РК

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессовестной демагогией слова Владимира Зеленского о Крыме как о вырванном в 2014 году сердце Украины.

«Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает», - заявил Аксенов.

По мнению главы Крыма, Украину превратили в государство-зомби организаторы госпереворота, а «Крым ушел в Россию потому, что с ней сердца крымчан».

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о подписании указа о мерах по деоккупации Крыма.

ДВа

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