Зеленский объявил о подписании указа о мерах по деоккупации Крыма
26 февраля 2021, 16:16
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, объявил о подписании указа о подготовке встречи с международными партнерами в формате "Крымской платформы". Видеообращение Зеленского выложено в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, в указе говорится о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. Правительству дано поручение об организации и запуске "Крымской платформы".
Указ Зеленского включает "меры для развития и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма". Президент Украины объявил, что жителям Крымского полуострова "пора возвращаться домой". Зеленский, как он делал неоднократно, обвинил Россию в нарушении прав крымчан.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.
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