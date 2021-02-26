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Адвокат бывшего схимонаха Сергия отреагировал на обыск в Среднеуральском монастыре

, 10:55 Источник: РИА Новости

Адвокат бывшего схимонаха Сергия отреагировал на обыск в Среднеуральском монастыре
полиция, фото: pixabay.com

Павел Бабиков, адвокат бывшего схиигумена Сергия (Романова) прокомментировал информацию об обысках в Среднеуральском женском монастыре. ОМОН задержал пятнадцать мужчин.

«В соответствии с требованиями Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище возможен только на основании решения суда. При этом монашеские кельи также являются жилыми помещениями, так как они предназначены и используются для проживания граждан (пункт 10 статьи 5 УПК РФ)», - написал он в Telegram-канале.

Бабиков отметил, что для проведения обыска в кельях нужно было решение суда на производство обыска, а такое решение никому не предъявлялось. По его словам, о факте проживания в монастыре людей защита говорила неоднократно и с предоставлением доказательств.

«Подобное поведение правоохранительных органов должно быть оценено с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, проживающих в монастыре», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 февраля силовики начали штурм монастыря. Адвокатское бюро, представляющее интересы бывшего схимонаха Сергия и его сторонников, пояснило, что операция проводится для поиска келейника арестованного священнослужителя.

БА

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