В Среднеуральском женском монастыре проводят обыски

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26 февраля 2021, 09:06 Источник: ТАСС

Фото: бывший схиигумен Сергий, скриншот с видео на Youtube

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в Среднеуральском женском монастыре сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в рамках возбужденных уголовных дел против бывшего схимонаха Сергия (Романова).

«В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел», - пояснил собеседник.

Адвокатское бюро, представляющее интересы бывшего схимонаха Сергия и его сторонников, пояснило, что операция проводится для поиска келейника арестованного священнослужителя.

Напомним, что бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинения по трем статьям - о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств, также возбуждено бесфигурантное уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. В четверг ему продлили меру пресечения до 28 мая. Отмечается, что сторонники арестованного священнослужителя продолжают удерживать Среднеуральский женский монастырь.