В Среднеуральском женском монастыре проводят обыски

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в Среднеуральском женском монастыре сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в рамках возбужденных уголовных дел против бывшего схимонаха Сергия (Романова).
«В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел», - пояснил собеседник.
Адвокатское бюро, представляющее интересы бывшего схимонаха Сергия и его сторонников, пояснило, что операция проводится для поиска келейника арестованного священнослужителя.
Напомним, что бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинения по трем статьям - о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств, также возбуждено бесфигурантное уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. В четверг ему продлили меру пресечения до 28 мая. Отмечается, что сторонники арестованного священнослужителя продолжают удерживать Среднеуральский женский монастырь.