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Опальный священник Сергий арестован на два месяца

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Опальный священник Сергий арестован на два месяца
Экс-схиигумен Сергий, фото из соцсети

Басманный суд Москвы 29 декабря санкционировал арест до 28 февраля бывшего схиигумена Сергия (Романова), которого накануне ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре и доставили из Екатеринбурга в Москву.

В отношении опального священника возбуждено уголовное дело по трем статьям: склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправство. Экс-схиигумен свою вину признать отказался. 

Адвокат обвиняемого Иван Миронов заявил, что решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Бывший схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября.

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков рассказал о детях в монастыре, где cиловики штурмовали обитель и задержали опального священника Сергия. 

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