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30 декабря 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Кураев, фото: соцсети

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. В Московской городской епархии заявили, что теперь решение должен утвердить патриарх Кирилл.

По данным епархии, 21 апреля священник Андрей Кураев опубликовал в блоге оскорбительную характеристику на настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося в тот день от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении епархии говорится, что "установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".

Согласно информации суда, с Кураевым проводил беседу епархиальный духовник протоиерей Георгий Бреев и члены дисциплинарной комиссии еще в 2015 году. Протодиакона трижды вызывали в церковный суд в установленном порядке. В одном из случаев причину его отказа прибыть признали уважительной (состояние здоровья). Четвертое заседание суда было запланировано на 29 декабря. В ответ на это Кураев направил по электронной почте сообщение с просьбой "перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии". Он отказался явиться в церковный суд.

Решение о лишении сана вступит в силу, если его утвердит правящий архиерей Москвы — патриарх Московский и всея Руси. До этого в установленный срок оно может быть обжаловано.