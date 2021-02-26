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ОМОН вывез 15 мужчин с территории Среднеуральского женского монастыря

, 09:30 Источник: URA.RU

ОМОН вывез 15 мужчин с территории Среднеуральского женского монастыря
ОМОН, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В ночь на 26 февраля силовики начали штурм Среднеуральского женского монастыря, который продолжают удерживать сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова). На территории проводятся обыски.

«Забрали около 15 человек - всех мужчин, у которых нет документов. Везут в Пышминский райотдел для установления личности», - передает URA.RU.

Собеседник отметил, что одна из полицейских машин с задержанными уже выехала с территории монастыря. Отмечается, что бывший схимонах Сергий ничего не знает о сегодняшнем обыске.

В Екатеринбургской епархии также уточнили, что не имеют отношения к оперативным действиям.

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