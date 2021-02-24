Портал Avia.pro: отправленные Россией на Курилы системы РЭБ способны мешать работе оборудования военных Японии

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24 февраля 2021, 11:14 Источник: Аvia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Комплексы РЭБ, отправленные Российской Федерацией на Курильские острова, способны мешать работе оборудования японских военнослужащих. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Некоторое время назад была распространена информация, по которой на Курилах появились передовые системы РЭБ «Леер-3». Портал Avia.pro пишет, что данные комплексы могут создавать помехи работе оборудования, имеющегося у военных Японии. В процитированном материале отмечается, что названные средства радиоэлектронной борьбы не имеют аналогов в мире.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Виктор Баранец перечислил три региона мира, на территории которых может вспыхнуть российско-американская война.