Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что производитель лимузинов не станет интересоваться чертежами замшелой модели.
Так парламентарий отреагировал на заявления Службы безопасности Украины о том, что «агент разведки РФ» хотел заполучить техническую документацию по разработке танка «Оплот».
Бальбек считает, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги, поскольку в танкостроении Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра.
«Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. И сколько бы Украина ни хвалила свой «Оплот», этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений», - сказал депутат.
Ранее Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о России.
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