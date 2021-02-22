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Бальбек заявил, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги

, 21:34 Источник: РИА Новости

Бальбек заявил, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги
Руслан Бальбек. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что производитель лимузинов не станет интересоваться чертежами замшелой модели.

Так парламентарий отреагировал на заявления Службы безопасности Украины о том, что «агент разведки РФ» хотел заполучить техническую документацию по разработке танка «Оплот».

Бальбек считает, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги, поскольку в танкостроении Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра.

«Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. И сколько бы Украина ни хвалила свой «Оплот», этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений», - сказал депутат.

Ранее Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о России.

ДВа

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