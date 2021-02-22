СБУ задержала «агента российской разведки», пытавшегося украсть чертежи «секретного» танка

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22 февраля 2021, 16:51

задержание, фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала "агента российской разведки", который пытался передать чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". Об этом сообщается сегодня на сайте ведомства.

Украинец, которого якобы завербовали представители Генштаба Вооруженных Сил России, хотел заполучить технические сведения по разработке и производству танка "Оплот". Информацию об этой бронетехнике служба безопасности Украины называет "закрытой".

Разработкой танка занимается Харьковское конструкторское бюро машиностроения. "Российский агент" получил от сотрудника бюро образцы технической документации и отработанными каналами отдал фотокопии "представителю российских спецслужб". Все это время за ним следили оперативники СБУ. Украинец был задержан во время получения полного комплекта документов, сообщает ведомство. Возбужено уголовное дело (госизмена).

Какова судьба того, кто получал от "изменника" документацию - не уточняется.

Танк "Оплот" — модернизированная версия созданного в СССР Т-80УД. Никакого интереса для России не представляет.