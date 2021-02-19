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Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о России

, 22:23 Источник: РИА "Новости"

Руслан Бальбек назвал словоблудием заявление президента США Джо Байдена о России
Руслан Бальбек, фото: twitter.com/RuslanBalbek

Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался по поводу заявлений президента США Джо Байдена: "это просто словоблудие, рассчитанное на подхалимов или завзятых должников, типа Украины".

Бальбек отметил, что НАТО опасается России, ведь страны альянса могут получить мощный отпор, если что. А если Байден полагает, что в угоду Европе Россия разоружится, то он этого не дождется, добавил депутат.

Американский лидер Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

НС

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