В МИД РФ считают, что в Брюсселе «заело пластинку»

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22 февраля 2021, 21:25 Источник: РИА Новости

Здание МИД РФ. Фото: pixabay.com

В Брюсселе «заело пластинку» - так замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал решение ЕС расширить персональные санкции против России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд.