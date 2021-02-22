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В МИД РФ считают, что в Брюсселе «заело пластинку»

, 21:25 Источник: РИА Новости

В МИД РФ считают, что в Брюсселе «заело пластинку»
Здание МИД РФ. Фото: pixabay.com

В Брюсселе «заело пластинку» - так замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал решение ЕС расширить персональные санкции против России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд.

ДВа

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