Евросоюз может ввести санкции против глав ведомств, представители которых участвовали в деле Навального

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22 февраля 2021, 20:20 Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политического решения о подготовке санкций против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом стало известно из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он уточнил, что санкции будут готовы не позже, чем через неделю, и не стал предполагать, против кого конкретно введут ограничительные меры.

Европейские СМИ предполагают, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Ранее Тихановская назвала европейские санкции против Белоруссии «насмешкой».