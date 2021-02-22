Тихановская назвала европейские санкции против Белоруссии «насмешкой»

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22 февраля 2021, 08:58 Источник: The Sunday Times

фото: Светлана Тихановская, Facebook

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала санкции, которые Евросоюз ввел против республики. По ее словам, это «насмешка» над режимом действующего президента Александра Лукашенко.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», - выказала она.

Тихановская отметила, что западные страны должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным». По ее словам, «это важно», что международное сообщество не признало результаты президентских выборов в Белоруссии законными, «но решать проблему не захотело.