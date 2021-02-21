Тихановская сдаётся? Последние фразы лидера белорусского оппозиции можно расценить как признание поражения

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21 февраля 2021, 17:25 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

«На данный момент кажется, что мы проиграли» , - прозвучали недавние слова Светланы Тихановской. Лидер оппозиции РБ и глава борцов с узурпаторской властью не слишком обрадовала всех сторонников, благодаря последним заявлениям.

В своём интервью для газеты Le Temps Тихановская утверждала, что улицы потеряны, и что у белорусского народа пока нет возможностей бороться с режимом. И это действительно отчасти правда, ведь на стороне Лукашенко армия, силовые структуры и в конце концов, у него есть оружие. Но всё же признавать поражение эксперты не советуют Тихановской. Возможно, сейчас действительно мало сил и кажется, что всё потеряно, но это ещё не означает фатальный проигрыш.

На сегодня политическая ситуация в Белоруссии остаётся крайне напряжённой. Незаконный президент Александр Лукашенко уже дал всем понять, что уходить не собирается. В крайнем случае, он может позволить себе заговорить об отставке к следующему году. Особые опасения вызывают у людей разговоры об изменении конституции. Многие боятся, что это приведёт к установлению про-северокорейского диктаторского режима в Белоруссии. В принципе, всё это уже начинает происходить. Буквально недавно Лукашенко в очередной раз отправил за решётку невинных людей, на этот раз нескольких журналистов. Тихановская надеется всеми силами на то, что протесты возобновятся, и что в марте можно будет снова усилить давление на режим.