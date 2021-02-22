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Жириновский сделал очередное громкое заявление: в марте распустим Госдуму

, 18:39

Жириновский сделал очередное громкое заявление: в марте распустим Госдуму
Владимир Жириновский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выборы в Госдуму в этом году могут пройти досрочно. Такое заявление в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал лишить полномочий фракции КПРФ и "Справедливой России".

"Вообще, выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. 2/3 шугануть, чтобы меньше мусора было", — заявил Жириновский.  Ведущий программы Владимир Соловьев заметил, что выборы не могут пройти в мае, так как это не предусмотрено законом. На что Жириновский ответил, что они могут пройти в июне.

Лидер ЛДПР также потребовал "прекратить полномочия Валерия Рашкина, а потом и всей фракции КПРФ", добавив, что так надо поступить и со "Справедливой Россией".

Ранее Жириновский посоветовал семейным парам спать в разных комнатах а также предложил установить предельный вес для чиновников и россиян.

НС

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