Жириновский посоветовал семейным парам спать в разных комнатах
12 февраля 2021, 15:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с молодежью накануне Дня влюбленных заявил, что супружеские пары должны спать в разных кроватях и комнатах. Так они не надоедают друг другу и успевают соскучиться.
"Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются", - сказал Жириновский. Но когда две квартиры на одной лестничной клетке, то муж и жена каждый раз встречаются, "как на свидании".
Он опять высказался на тему публичных домов. Ранее лидер ЛДПР уже предлагал открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. Он считает, что таким образом можно снизить социальное напряжение в обществе. Он выразил мнение, что у открытия таких заведений есть положительный эффект — снижается число убийств.
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