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Жириновский посоветовал семейным парам спать в разных комнатах

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жириновский посоветовал семейным парам спать в разных комнатах
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с молодежью накануне Дня влюбленных заявил, что супружеские пары должны спать в разных кроватях и комнатах. Так они не надоедают друг другу и успевают соскучиться.

"Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются", - сказал Жириновский. Но когда две квартиры на одной лестничной клетке, то муж и жена каждый раз встречаются, "как на свидании".

Он опять высказался на тему публичных домов. Ранее лидер ЛДПР уже предлагал открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. Он считает, что таким образом можно снизить социальное напряжение в обществе. Он выразил мнение, что у открытия таких заведений есть положительный эффект — снижается число убийств.

НС

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