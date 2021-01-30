Депутатская инициатива. Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио "Комсомольская правда"

Фото: YouTube

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. Он считает, что таким образом можно снизить социальное напряжение в обществе, и молодежь перестанет ходить на митинги протеста. А заодно, видимо, и заработать, ведь если увеселительные заведения официально разрешены в стране, то государство обязательно обложит их налогом.

"Я хочу вам предложить вариант, который не всем понравится. Вы можете поставить на голосование, я вас уверяю, 30% поддержат. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома", - заявил политик. Он уверен, что молодежи просто нечем заняться, у нее агрессивный настрой, так как им некуда девать свою энергию.

"В два-три раза понизится агрессивность молодежи. Но это не самый лучший вариант – публичные дома с точки зрения этики и морали. Но мы должны находить варианты. Если мы не хотим дать возможность высказываться, давайте больше залов откроем. Но не все любят заниматься борьбой, боксом, футболом. Они просто хотят в хороших костюмах где-то в скверике, где-то по бульварам походить, поговорить. Давайте эту возможность дадим", - рассуждал Жириновский в эфире.