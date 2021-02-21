Жириновский предложил установить предельный вес для чиновников и россиян

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21 февраля 2021, 15:28 Источник: радио «Комсомольская правда»

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести в России максимальный вес для каждого гражданина. По мнению политика, верхней границей для россиянина должен стать вес в 80 килограмм, для чиновника — в 100.

Он пояснил, что «безмерно толстый человек — это большие расходы государства». «Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — отметил Жириновский.

Для недопущения ожирения политик предложил давать людям рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранее Жириновский посоветовал семейным парам спать в разных комнатах.