Михаил Ефремов этапирован обратно в Белгородскую область
20 февраля 2021, 15:39
Осужденный за ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область. Это выяснилось, когда члены ОНК г. Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5.
Об этом сегодня сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии.
Михаила Ефремова в начале февраля увезли в Москву по требованию следователя по особо важным делам. Он был помещен в следственный изолятор №5 УФСИН, СИЗО "Водник". Актер участвовал в следственных действиях по делам, возбужденным в отношении лжесвидетелей, давших показания на процессе о ДТП, по которому актеру вынесли приговор.
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