Михаила Ефремова привезли в Москву и поместили в СИЗО «Водник»

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8 февраля 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр театра и кино Михаил Ефремов, осужденный за ДТП с гибелью человека в центре Москвы, доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор №5 УФСИН, СИЗО "Водник".

Ефремов доставлен в Москву из белгородской колонии для участия в следственных действиях по делам, возбужденным в отношении лжесвидетелей, давших показания на процессе о ДТП, по которому актеру вынесли приговор.

Артиста увезли в Москву по требованию следователя по особо важным делам.

В СИЗО "Водник" Ефремова доставили из суда после вынесения приговора. После ДТП он находился под домашним арестом.

"Водник" располагается на улице Выборгской.