ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Михаила Ефремова привезли в Москву и поместили в СИЗО «Водник»

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Михаила Ефремова привезли в Москву и поместили в СИЗО «Водник»
Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр театра и кино Михаил Ефремов, осужденный за ДТП с гибелью человека в центре Москвы, доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор №5 УФСИН, СИЗО "Водник".

Ефремов доставлен в Москву из белгородской колонии для участия в следственных действиях по делам, возбужденным в отношении лжесвидетелей, давших показания на процессе о ДТП, по которому актеру вынесли приговор.

Артиста увезли в Москву по требованию следователя по особо важным делам.  

В СИЗО "Водник" Ефремова доставили из суда после вынесения приговора. После ДТП он находился под домашним арестом.

"Водник" располагается на улице Выборгской. 

ИЧ

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью