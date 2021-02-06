Михаилу Ефремову грозит новый срок или как бывший адвокат вновь подставил своего клиента

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6 февраля 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АБН

Фото: соцсети

После заявления адвоката Михаила Ефремова, что актёра «потеряли» в Белгородской колонии, все дружно бросились его искать. И, конечно же, нашли. Артиста увезли в Москву по требованию следователя по особо важным делам. Многие утверждали, что это связано с пересмотром его дела, но как оказалось причин несколько и не одна из них не сулит Ефремову ничего хорошего.

Во-первых, дело о наркотиках, которые у него обнаружили в момент ДТП, а во-вторых, история со лжесвидетелями. Актеру предстоит очная ставка с тремя людьми, которые утверждали, что Михаила Олеговича не было за рулем в момент аварии. Ребятам заплатил Пашаев, но горе-адвокат пошёл на сделку со следствием. Когда Эльман понял, что ему самому грозит срок, он заявил, что это Ефремов заставил его подкупать свидетелей и врать в суде.

Если ему удастся свалить все на своего бывшего клиента, Пашаев и дальше сможет активно готовиться к думским выборам и в случае победы получит депутатскую неприкосновенность. Ну а Ефремову вполне могут накинуть срок.