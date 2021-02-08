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Пригожин и Шнуров продолжают боевые действия. «Дешёвая девочка просто и слюнтяй» - самые безобидные эпитеты в звездном споре

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Пригожин и Шнуров продолжают боевые действия. «Дешёвая девочка просто и слюнтяй» - самые безобидные эпитеты в звездном споре
Фото:cоцсети

За честь прекрасной дамы гусары бьются до конца. Вот только в современном шоу-бизнесе методы и слова далеки от понятия «мужских поступков», по крайней мере, в споре Сергея Шнурова с Иосифом Пригожиным.

Понятно, что конфликт разгорелся из-за нелестных слов экс-лидера группы «Ленинград» в адрес жены продюсера – певицы Валерии, вот только глупости давно уже забылись бы, если бы не череда оскорблений и грязных намеков, которыми до сих пор обмениваются враждующие стороны. Дошло до того, что музыкант обратился в полицию, испугавшись угроз Пригожина, который в одном из интервью заявил, что намерен «треснуть Шнурова по башке».

Сам продюсер в выражениях тоже не стесняется. Он хоть и сообщил, что не интересуется ходом этого процесса и вычеркнул музыканта из своей жизни, но по эмоциональному накалу и словарным оборотам верится в это с трудом. «Мне он… Вот можно слово? Напишите слово, как он любит: мне он… роскомнадзор... Я вообще не знаю, кто это. Мне он вообще… роскомнадзор… Я даже не видел, не слышал. Можете себе представить, в каком я был состоянии, чтобы я ещё думал про это… роскомнадзор. Вот для меня он просто трусливое, мерзкое… роскомнадзор. Он вообще к жизни, к рок-н-роллу и к мужским чести и достоинству — у него это отсутствует, просто понятия. Как Путин сказал, когда про дом у него говорили: «девочки, вы чё там?» Что мне про эту девочку разговаривать? Дешёвая девочка просто, слюнтяй, вонючка. Просто недостоин даже моего внимания. Я вычеркнул этого человека из записной книжки», - разошелся Пригожин, который сейчас восстанавливается после заражения коронавирусом.

Ранее Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру. Он выразил уверенность, что музыканту понадобится помощь медперсонала.

БИ

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