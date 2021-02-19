Посол Афганистана в РФ вакцинировался от коронавируса «Спутником V»

Посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад сообщил, что вакцинировался против новой коронавирусной инфекции «Спутником V». По его словам, сотрудники дипмиссии сделали это на прошлой неделе.
«Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что посол Монголии и сотрудники посольства в России сделали прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».
МИД РФ разослал иностранным дипломатическим ведомствам в Москве ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от коронавирусной инфекции. Посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки уже начали направлять своих сотрудников.
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