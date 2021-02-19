МИД РФ предложил иностранным дипломатам в Москве сделать прививку от коронавируса

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19 февраля 2021, 08:54 Источник: Коммерсантъ

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на сотрудников нескольких посольств сообщили, что МИД РФ разослал иностранным дипломатическим ведомствам в Москве ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от новой коронавирусной инфекции.

«Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», - пояснили в МИД.

Кроме того, собеседник отметил, что успешная борьба с эпидемией требует широкого охвата всех людей, находящихся в стране. Отмечается, что посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки уже начали направлять своих сотрудников на вакцинирование. Однако в посольстве США заявили, что посол Джон Салливан не будет прививаться, поскольку «не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России».

Ранее сообщалось, что американские дипломаты намерены привиться «Спутником V» из-за недоступности зарубежных вакцин.