Washington Post: американские дипломаты намерены привиться «Спутником V» из-за недоступности зарубежных вакцин

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18 февраля 2021, 21:29 Источник: Washington Post

вакцина, фото:Patricio Murphy/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин против коронавируса из США, вынуждены обращаться за прививками к другим государствам, в том числе к России.

«В России некоторые сотрудники госдепартамента обратились к Москве за дозами российской вакцины "Спутник V" после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», - говорится в материале.

Госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться российской вакциной, поскольку она не одобрена ВОЗ или американским регулятором, но «позволяет им самим принимать решения касательно здоровья».

При этом дипломат из США, работающий на Ближнем Востоке, заявил, что «самой богатой стране в мире» стыдно просить «милостыню от других стран», когда это касается вакцин, особенно если учесть, что лучшие препараты были произведены в Штатах.

Однако Госдеп запрашивал 315 тысяч доз вакцин, но пока получил лишь 23%, чем недовольны сотрудники.