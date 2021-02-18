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Бывший вице-президент ПАСЕ Чурдова раскритиковала Запад за отказ от «Спутника V»

, 19:51 Источник: Parlamentní Listy

Бывший вице-президент ПАСЕ Чурдова раскритиковала Запад за отказ от «Спутника V»
вакцина, фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Чешский политик и бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова прокомментировала отказ западных стран от вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». По ее словам, она готова сделать прививку.

Чурдова отметила, что эффективность российского препарата превышает 91 процент, а результаты исследований, в том числе и международных, указывают на его безопасность. Политик отметила, что отказ западных властей от вакцины прежде всего вредит их жителям.

«Лучше умереть с США, чем жить с Россией? Серьезно? На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а далеко позади - прибыли», - резюмировала она.

Известно, что Чехия рассматривает вопрос о возможной закупке российской вакцины.

БА

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