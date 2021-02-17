Разработчики «Спутник V» заявили, что проверка вакцины в ЕС скоро начнется

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17 февраля 2021, 22:04

вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/ globallookpress.com

Разработчики вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» сообщили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже назначило докладчика для постепенной экспертизы российского препарата.

«Докладчик по постепенной экспертизе уже назначен Европейским агентством по лекарственным средствам, после того как была подана заявка. Разработчики "Спутник V" ожидают, что EMA начнет постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своем сайте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Спутник V» подал заявку на постепенную экспертизу, а следующим шагом будет запрос на одобрение для рынка. Разработчики заявили, что считают ЕС партнером и хотят работать с ними вместе - защищать европейцев и производить вакцину в ЕС.

«Спутник предлагает, чтобы вакцины были над и вне политики. Мы надеемся, что ЕС и ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.) оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики», - пояснили они.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия продвигает вакцину за границей в ущерб своему населению.