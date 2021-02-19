Посол Монголии в России привился «Спутником V»

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19 февраля 2021, 11:44 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Посол Монголии и сотрудники посольства в России сделали прививку вакциной "Спутник V". Соответствующую информацию утром в пятницу, 19 февраля, предоставили журналистам сотрудники дипмиссии.

Подчеркивается, что вакцинация состоялась по инициативе посла, который сделал прививку российским препаратом первым, а впоследствии вакцину получили большинство сотрудников дипмиссии.

В посольстве заметили, что в первые дни после прививки у одного-двух человек наблюдалось недомогание, а у остальных данный процесс прошел нормально.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Монголии в Москве обратились в МИД РФ с просьбой организовать вакцинацию.