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Avia.pro: перехваченные над Черным морем истребители Франции хотели устроить провокацию у границ Крыма

, 09:06 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: перехваченные над Черным морем истребители Франции хотели устроить провокацию у границ Крыма
Французский истребитель, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Перехваченные над Черным морем французские истребители Dassault Mirage 2000 намеревались устроить провокацию у границ российского Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Как пишут авторы портала Avia.pro, о провокационных целях появления над Черным морем истребителей говорит то, что их сопровождал самолет-заправщик. Если бы речь шла об обычной переброске Dassault Mirage 2000 в Румынию, для дозаправки могли бы использоваться аэропорты, расположенные по пути следования боевых машин, отмечается в процитированной публикации.

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