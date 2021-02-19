Avia.pro: перехваченные над Черным морем истребители Франции хотели устроить провокацию у границ Крыма

Перехваченные над Черным морем французские истребители Dassault Mirage 2000 намеревались устроить провокацию у границ российского Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Как пишут авторы портала Avia.pro, о провокационных целях появления над Черным морем истребителей говорит то, что их сопровождал самолет-заправщик. Если бы речь шла об обычной переброске Dassault Mirage 2000 в Румынию, для дозаправки могли бы использоваться аэропорты, расположенные по пути следования боевых машин, отмечается в процитированной публикации.
Ранее американское издание Forbes высказало мнение, согласно которому «норвежская бомбардировочная вылазка» США вывела Россию из себя.
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