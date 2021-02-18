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18 февраля 2021, 14:05 Источник: Аvia.pro

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Россия проведет учебный ракетный обстрел вод, примыкающих к Норвегии, в ответ на планы разместить там бомбардировщики США B-1B Lancer. Об этом говорится в материале СМИ.

Как пишет отечественный портал Avia.pro, учения состоятся в текущем месяце в районе, который находится севернее материковой части скандинавской страны. Предполагается, что в тренировке будут задействованы не только военные суда РФ, но и самолеты, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Кристиан Себю Кристенсен прокомментировал в беседе с журналистами пролет российских Ту-160 у государственных рубежей Норвегии.