Краснодарский аэропорт возобновил деятельность

Аргументы Недели → Общество

17 февраля 2021, 09:58

vk.com/krr.aero

Аэропорт Краснодара сегодня утром, 17 февраля, возобновил работу.



Практически сутки авиаузел не принимал и не отправлял самолеты из-за "снежного апокалипсиса". В пресс-службе аэропорта уточнили, что все рейсы будут выполнены согласно новому расписанию. Актуальную информацию можно найти на сайтах перевозчиков.



Как сообщали ранее "Аргументы Недели", краснодарский аэропорт из-за непогоды уже неоднократно приостанавливал работу. Обильные снегопады также стали причиной множества аварий в краевом центре.