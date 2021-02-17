Краснодарский аэропорт возобновил деятельность

Аэропорт Краснодара сегодня утром, 17 февраля, возобновил работу.
Практически сутки авиаузел не принимал и не отправлял самолеты из-за "снежного апокалипсиса". В пресс-службе аэропорта уточнили, что все рейсы будут выполнены согласно новому расписанию. Актуальную информацию можно найти на сайтах перевозчиков.
Как сообщали ранее "Аргументы Недели", краснодарский аэропорт из-за непогоды уже неоднократно приостанавливал работу. Обильные снегопады также стали причиной множества аварий в краевом центре.
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