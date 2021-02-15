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Аэропорт Краснодара вновь закрыли из-за непогоды

, 10:33

Аэропорт Краснодара вновь закрыли из-за непогоды
VK.COM/KRR.AERO

Сегодня, 15 февраля, аэропорт Краснодара закрыли из-за непогоды.

До 15:00 международный аэропорт "Краснодар" не будет осуществлять перелёты — в этот промежуток времени здесь будут в усиленном режиме чистить снег. Таким образом, задержано 11 рейсов. Несколько бортов отправили на запасные аэродромы.

Сотрудники аэропорта призвали пассажиров быть внимательными и уточнять статус своих рейсов перед прибытием в терминал.

Напомним, ранее краевое ГУ МЧС объявило на территории региона штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозировали обильное выпадение снега и гололёд.

Kub