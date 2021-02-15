Аэропорт Краснодара вновь закрыли из-за непогоды

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2021, 10:33

VK.COM/KRR.AERO

Сегодня, 15 февраля, аэропорт Краснодара закрыли из-за непогоды.



До 15:00 международный аэропорт "Краснодар" не будет осуществлять перелёты — в этот промежуток времени здесь будут в усиленном режиме чистить снег. Таким образом, задержано 11 рейсов. Несколько бортов отправили на запасные аэродромы.



Сотрудники аэропорта призвали пассажиров быть внимательными и уточнять статус своих рейсов перед прибытием в терминал.



Напомним, ранее краевое ГУ МЧС объявило на территории региона штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозировали обильное выпадение снега и гололёд.