Аэропорт Краснодара вновь закрыли из-за непогоды

Сегодня, 15 февраля, аэропорт Краснодара закрыли из-за непогоды.
До 15:00 международный аэропорт "Краснодар" не будет осуществлять перелёты — в этот промежуток времени здесь будут в усиленном режиме чистить снег. Таким образом, задержано 11 рейсов. Несколько бортов отправили на запасные аэродромы.
Сотрудники аэропорта призвали пассажиров быть внимательными и уточнять статус своих рейсов перед прибытием в терминал.
Напомним, ранее краевое ГУ МЧС объявило на территории региона штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозировали обильное выпадение снега и гололёд.
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