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На Кубани объявлено штормовое предупреждение по непогоде

, 16:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по непогоде

В ближайшие дни на Кубани прогнозируется резкое ухудшение погоды.

Синоптики считают, что в край придут сильные ветер и осадки, резкое понижение температуры, гололед и снежный накат. В региональном ГУ МЧС пояснили, что надвигающаяся непогода связана со смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы.

Для ликвидации последствий непогоды в регионе приняли превентивные меры, усилили дежурные смены и караулы спасателей. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение по всему краю кроме Сочи.

"Подготовлены к развертыванию пункты обогрева и тяжелая техника для оказания помощи на автодорогах", — добавили в ведомстве.

Спасатели призвали граждан к бдительности, порекомендовали следить за прогнозом и соблюдать меры безопасности и ПДД.

Kub