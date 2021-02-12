На Кубани объявлено штормовое предупреждение по непогоде

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12 февраля 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ближайшие дни на Кубани прогнозируется резкое ухудшение погоды.



Синоптики считают, что в край придут сильные ветер и осадки, резкое понижение температуры, гололед и снежный накат. В региональном ГУ МЧС пояснили, что надвигающаяся непогода связана со смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы.



Для ликвидации последствий непогоды в регионе приняли превентивные меры, усилили дежурные смены и караулы спасателей. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение по всему краю кроме Сочи.



"Подготовлены к развертыванию пункты обогрева и тяжелая техника для оказания помощи на автодорогах", — добавили в ведомстве.



Спасатели призвали граждан к бдительности, порекомендовали следить за прогнозом и соблюдать меры безопасности и ПДД.