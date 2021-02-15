На скользком спуске в Краснодаре одна за другой скатились и столкнулись 5 машин

Аргументы Недели → Происшествия

15 февраля 2021, 17:47

T.ME/KRD_TIPICH_RU

Утром 15 февраля в Краснодаре, в микрорайоне Гидростроителей, произошло ДТП с участием 5 автомобилей.



Скользкий подъём на улице Благоева машины пытались преодолеть одна за другой, однако скатывались и сталкивались с уже стоящими внизу.



Свидетели происшествия опубликовали видео и выразили мнение о том, что в месте столкновения сильный перепад высот и выехать наверх можно лишь после обработки дорожного полотна противогололедными реагентами. При этом на данном участке, судя по опубликованным кадрам, скользят даже люди.



Позже в администрации города сообщили, что отправили на данный участок спецтехнику, которая очистила скользкие спуски. В мэрии уточнили, что дорога в муниципальной собственности не находится и работы по очистке должен был проводить застройщик.