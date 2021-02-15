На скользком спуске в Краснодаре одна за другой скатились и столкнулись 5 машин

Утром 15 февраля в Краснодаре, в микрорайоне Гидростроителей, произошло ДТП с участием 5 автомобилей.
Скользкий подъём на улице Благоева машины пытались преодолеть одна за другой, однако скатывались и сталкивались с уже стоящими внизу.
Свидетели происшествия опубликовали видео и выразили мнение о том, что в месте столкновения сильный перепад высот и выехать наверх можно лишь после обработки дорожного полотна противогололедными реагентами. При этом на данном участке, судя по опубликованным кадрам, скользят даже люди.
Позже в администрации города сообщили, что отправили на данный участок спецтехнику, которая очистила скользкие спуски. В мэрии уточнили, что дорога в муниципальной собственности не находится и работы по очистке должен был проводить застройщик.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Их имена исчезают. У актрис, активно участвовавших в протестах, начались проблемы с работодателями
- #ЗАУГЛОМ Наталья Зубаревич. В "десятых" рубили больницы. В "нулевых" - школы. Кого "рубит" ковид?
- Новости партнеров Самые большие мифы о сахаре