Американский актёр Арнольд Шварценеггер почтил память легендарного российского тяжелоатлета Юрия Власова

Голливудский актёр и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в соцсетях почтил память легендарного российского тяжелоатлета, победителя Олимпийских игр 1960 года Юрия Власова.
По воспоминаю Шварценеггера, он встречался с Власовым в 1961 году и русский спортсмен стал для него примером.
«Юрий Власов учил нас всех, что "невозможно" — это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов, и вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что всего добился сам», — написал актёр в соцсети.
Юрий Петрович Власов – это легенда! И легенда не только в спорте. В 1988 году Ю. Власов был избран народным депутатом СССР. Олимпийский чемпион с трибуны Съезда народных депутатов критиковал партию, КГБ и советский строй в целом.
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