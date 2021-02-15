Американский актёр Арнольд Шварценеггер почтил память легендарного российского тяжелоатлета Юрия Власова

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15 февраля 2021, 14:05 Источник: Свободная пресса

Юрий Власов, фото с сайта Википедия

Голливудский актёр и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в соцсетях почтил память легендарного российского тяжелоатлета, победителя Олимпийских игр 1960 года Юрия Власова.

По воспоминаю Шварценеггера, он встречался с Власовым в 1961 году и русский спортсмен стал для него примером.

«Юрий Власов учил нас всех, что "невозможно" — это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов, и вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что всего добился сам», — написал актёр в соцсети.

Юрий Петрович Власов – это легенда! И легенда не только в спорте. В 1988 году Ю. Власов был избран народным депутатом СССР. Олимпийский чемпион с трибуны Съезда народных депутатов критиковал партию, КГБ и советский строй в целом.

Юрий Власов скоропостижно умер в субботу, 13 февраля, в возрасте 85 лет.