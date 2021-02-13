Чемпион Олимпиады-1960 по тяжелой атлетике Юрий Власов скоропостижно умер13 февраля

Аргументы Недели → Спорт 13+

13 февраля 2021, 18:52 Источник: ТАСС

Юрий Власов, фото с сайта Википедия

Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов скоропостижно умер в субботу, 13 февраля.

Олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике было 85 лет.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин выразил соболезнования семье Власова.

По предварительной информации, прощание с Власовым пройдёт во вторник, 16 февраля, в храме Боткинской больницы Москвы.

По словам Кишкина, для родных Власова его смерть стала огромным ударом.

Дочь легендарного спортсмена рассказала, что смерть была скоропостижной и неожиданной. Год назад Юрий Власов перенес операцию и полностью восстановился после нее. Ирина Юрьевна сказала, что отец "ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом".

Юрий Власов стал первым чемпионом Олимпийских игр в тяжелом весе (Рим, Италия). Он установил олимпийские рекорды во всех трех движениях. На счету Власова серебро игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

13 февраля умер генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький. Александру Григорьевичу Беленькому было 75 лет.