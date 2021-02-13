Гендиректор Москонцерта Александр Беленький умер на 76-м году жизни
13 февраля 2021, 17:58
В Москве 13 февраля умер генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький. Александру Григорьевичу Беленькому было 75 лет.
В пресс-службе Москонцерта подтвердили, что гендиректор скончался сегодня. Место и дата захоронения пока неизвестны.
Александр Григорьевич Беленький проработал в Москонцерте 56 лет. Гендиректором он стал в 2001 году.
Александр Беленький родился 5 октября 1945 года. Работать в Москонцерте он начал звукорежиссером, затем стал начальником административно-хозяйственного отдела, заместителем директора. С 2001 года возглавлял организацию в качестве генерального директора.
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