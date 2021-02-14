Страшно было смотреть на закат жизни любимцев народа. Памяти Юрия Власова

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 февраля 2021, 15:18

Фото: cоцсети

13 февраля 2021 года на 86 году жизни скоропостижно скончался Юрий Власов.

Я хорошо помню этого подлинно российского интеллигента, олимпийского чемпиона, кто первым поднял над головой с помоста вес более 200 килограмм, установившего 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира, политика и писателя. Хорошо помню, как он на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов гордо нес знамя Советского Союза, держа его на вытянутой правой руке. Приведу воспоминания о Ю. Власове, изложенные в книге «Стреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма».

Будучи штангистом мирового уровня, Ю. Власов с 1959 года много времени посвящал литературе, писал книги, очерки, статьи, повести. С огромным интересом читал его автобиографическую книгу «Справедливость силы». Его выверенные обобщения запали мне в душу, верны и поныне. «Я был убежден, - пишет Ю. Власов, - что сила, если она не от силы духа или силы сопротивления, — достоинство для рабов, ибо только раба смирит сила и для раба она будет божеством… Но силе, которая утверждает только самое себя, я всегда желаю поражения и краха».

В 1988 году Ю. Власов был избран народным депутатом СССР. Олимпийский чемпион с трибуны Съезда народных депутатов критиковал партию, КГБ и советский строй в целом. Тяжело было мне слушать выступления и читать статьи моего бывшего кумира.

В один из дней сентябрьско-октябрьского противостояния 1993 г. он и его супруга зашли ко мне в кабинет в Доме Советов.

«Вот что делает жизнь, – воскликнул Ю. Власов. – Я, откровенный поклонник демократии и Ельцина, стал его политическим противником. До чего можно довести Россию, унизив ее до третьеразрядной страны. Народ этого не простит».

Мне припомнилась весна 1991 г. Это был разгар, как считали «демократы», политической травли Б. Ельцина. Ю. Власов выступил со статьей в его защиту в газете «Куранты». В ней он показал некоторые грани конфликта Ельцина и Горбачева. А вывод заложил в название статьи – «Травят не Ельцина, а народ».

Вот что писал в то время Ю. Власов, ставший впоследствии противником ельцинского режима: «Борьба уже обрела исключительно персонифицированный характер. Борются не с российским парламентом, с которым без его председателя уже можно будет справиться, а с лидером оппозиции. А если же быть более точным – лидером народного движения. Дают бой на последнем рубеже обороны, ибо победа Ельцина опрокинет коммунистов на землях России в политическое небытие... Обозленная, униженная Россия сплотилась за Ельциным. Сейчас травят не Ельцина, а народ. И поэтому народ поднялся в его защиту... Наша демократия существует год. За год ей суждено пробежать путь десятилетий... Можно лишь посочувствовать Борису Николаевичу Ельцину, на которого история взвалила такую ношу».

Но так думал, к сожалению, не один только бывший самый сильный человек планеты. У многих тысяч человек в то время царила каша в голове.

Реальная жизнь и «реформирование» по Западным рецептам постепенно объективно заставили Юрия Петровича прозревать. Уже весной 1992 года он стал одним из первых представителей «демократического» лагеря, заявивших открыто, что реформы в России пошли куда-то не туда. В статье «Сумерки демократии» он констатировал: «Демократия тут сразу заявила о себе как о величине неведомой в российской истории. Надо — превратим в нищих, а надо — и вовсе заморим. Разве допустимо гнать реформы в таком темпе и с таким замахом? Разве не очевидно — народу они в надрыв? Вы цинично эксплуатируете безмерную усталость и надорванность народа. Его молчание вы принимаете за одобрение своей политики».

Прошел еще год и вот уже силач Юрий Власов, выступая 28 сентября 1993 г. в «Правде», пишет: «Ельцин привел к краху и вырождению демократии, разрушая Россию. Ельцинизм во многом породил в России не класс собственников, а настоящих чудовищ, взросших на слезах и горе народа и совершенно чуждых России.

Что представляет собой нынешний политический режим... Стоит лишь упомянуть об одной уж очень характерной особенности – полнейшей политической несамостоятельности. За все тысячелетие существования России... она не являлась ничьим политическим или экономическим придатком. Сейчас наше государство играет роль сателлита американской политики, его безгласного приспешника, почти холуя».

И далее Ю. Власов выносит свой вердикт: «Происходит убийство народа... Под видом искоренения Советов происходит установление диктатуры».

Пелена спала с глаз. Но ведь на таких неопытных в политике, но авторитетных людей и по сей день рассчитана ельцинская пропаганда. Такие неискушенные, но честные люди торили Ельцину дорогу к кремлевским высотам. Все ли они осознают сегодня свою настоящую вину? И покаются ли, как это сделал мужественный патриот Юрий Власов? Мы долго беседовали с ним на эту тему в темном и отключенном от связи здании Дома Советов.

Пройдут годы. И многие деятели творческой интеллигенции - хулители Советской власти получат от «демократов» сполна. Страшно было смотреть на закат жизни любимцев народа, но полностью забытых воспеваемой ими «демократической» властью – Георгия Вицина, Тамары Носовой, Семена Фарады, Сергея Филиппова, Изольды Извицкой, Евгения Бортникова, Натальи Кустинской и других. Слезы горести в их глазах невольно вызывали боль в сердцах зрителей. Зрители просят прощения у своих любимых актеров за «михалковых, целующихся с властью» и добавляют: «Простите, великие актёры, умершие в нищете. И ваши нищие могилы…»

Юрий Петрович Власов – это легенда! И легенда не только в спорте. Память об этом Великом, сильном и светлом человеке навсегда останется в моей памяти.

Об авторе: Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР - Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты РФ