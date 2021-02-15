Тест для выявления британского штамма коронавируса зарегистрирован в России

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15 февраля 2021, 07:14 Источник: Роспотребнадзор

фото: pixabay.com

В России зарегистрирована первая в мире тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма). Тест разработали и зарегистрировал ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

На сайте ведомства сообщается, что новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где необходимо быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Новая тест-система прошла клинические испытания, обладает высокой точностью.

Информация об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 появилась в конце декабря 2020 г.

По данным Роспотребнадзора, британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, кроме того у него тот же способ распространения – преимущественно воздушно-капельный.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.

В России проходит масштабная вакцинация.

Российский врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков предположил, что в конце марта-апреле вероятен новый подъем заболеваемости коронавирусом - в том числе из-за того, что "люди расслабились", многие перестали носить маски.