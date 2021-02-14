Инфекционист Тимаков: не заразившиеся COVID-19 заболеют новым штаммом весной. Среди них будет много детей
14 февраля 2021, 20:15
Российский врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков предположил, что в конце марта-апреле вероятен новый подъем заболеваемости коронавирусом - в том числе из-за того, что "люди расслабились", многие перестали носить маски.
Сегодня вирус претерпевает много изменений – отмечается, что сейчас уже даже нет в циркуляции “оригинального” вируса, который пришел из Китая. В настоящее время происходит распространение уже различных его подвидов, заявил Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM". При этом заражаться будут все большее количество людей, при этом и детей среди них будет довольно много. Заболевать будут те, кто еще не сталкивался с COVID-19 и его новым штаммом.
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