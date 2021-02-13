Власти Удмуртии не будут отменять масочный режим

Власти Удмуртии внесли изменения в указ о смягчении коронавирусных ограничений, но в документ не включили отмену масочного режима в республике, о которой было заявлено 9 февраля.
В публикации оставили пункт об обязательном ношении масок в общественных местах. При этом в указе прописаны другие послабления, о которых глава региона Александр Бречалов говорил ранее - снят запрет на работу театров, музеев и концертных залов, разрешены спортивные мероприятия, а родителям разрешено посещать мероприятия в школах и детсадах.
9 февраля Александр Бречалов заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок. Следом за Удмуртией аналогичное объявление сделали в Чечне. Однако в правительстве РФ позже сообщили, что регионы не могут сами отменять масочный режим, потому что он введен на федеральном уровне.
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