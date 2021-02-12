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Онищенко считает, что бесплатное питание в школах нужно распространить на всех детей

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Онищенко считает, что бесплатное питание в школах нужно распространить на всех детей
Геннадий Онищенко. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко допустил внесение поправок в закон о горячем питании для школьников.

Бесплатное питание в школах, считает Онищенко, стоит распространить на всех детей.

«Питание детей в школе должно быть как бесплатный учебник», - заявил парламентарий.

Он также отметил, что одним из ключевых вопросов, требующих реакции, стала невозможность обеспечения детей горячим питанием, пока они учатся на удаленке. Именно это, по его словам, необходимо решить на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что Онищенко привился от COVID-19 незарегистрированной вакциной центра им. Чумакова.

ДВа

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