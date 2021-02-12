Навального привезли в Бабушкинский суд на заседание по делу о клевете, его адвокат заявила отвод судье

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12 февраля 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Алексей Навальный, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российского оппозиционного политика Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжится рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Защита блогера заявила отвод судье.

«Судья продемонстрировала зависимость от обвинения, не обеспечила состязательности сторон. Кроме того, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием», - пояснила адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, некомпетентность и ангажированность судьи Акимовой выразилась в передаче некоторым телеканалам видеозаписи прошлого заседания, но по официальному заявлению суда, видеосъемка в зале не велась. Также Михайлова заявила о незаконности допроса потерпевшего и свидетеля в режиме видеосвязи.

«Я очень разочарован и хочу еще раз обратить внимание на ваше поведение, когда вы каждый раз, когда свидетели обвинения не могли ответить на вопросы, прерывали процесс и помогали им выйти из зала, чтобы получить консультации от каких-то людей. Вам нужно отвести себя, прекратить позориться и усовершенствовать свои знания о законах РФ», - высказал Навальный.

Кроме того, Акимова начала процесс с замечания оппозиционеру и его адвокату.

Прокурор Екатерина Фролова заявила, что защита привела «оценочные суждения и однобокие комментарии», каких-либо объективных доказательств не предоставлено.

Также из-за плохого самочувствия на заседание не явился ветеран Игнат Артеменко. Он представил показания в письменном виде.