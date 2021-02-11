Юлия Навальная показала письмо от мужа из СИЗО: «Моя камера забита фотографиями котов»

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11 февраля 2021, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный с женой, фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/ globallookpress.com

Юлия Навальная, супруга оппозиционного политика Алексея Навального опубликовала в Instagram письмо от своего супруга из СИЗО. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил блогера к 2,8 годам колонии.

В письме Навальный спрашивает супругу, почему ему каждый второй пишет фразу «Не грусти, все будет хорошо». Именно эти слова политик сказал Юлии после оглашения приговора о замене условного срока на реальный. Тогда пользователи устроили одноименный флешмоб в ее поддержку в социальных сетях.

Также Навальный поинтересовался, зачем ему присылают столько открыток с изображением котов.

«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох», - говорится в письме.

Завершая свое послание, политик подписался как «владелец самой обширной коллекции фотографий котов». Юлия предложила людям, которые отправляют письма Навальному, присылать фотографии с «разными животными».