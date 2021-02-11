РИА Новости: Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию с частным визитом
11 февраля 2021, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Супруга Алексея Навального Юлия в среду, 10 февраля, вечером, прилетела в Германию. По данным источников немецкого издания Spiegel, визит Юлии Навальной в ФРГ имеет частный характер.
Один из пассажиров, летевший вчера рейсом Москва - Франкфурт, рассказал, что Юлия Навальная после прилета некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры уже покинули ее и прошли пограничный контроль. Несколько других пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту Франкфурта. Другие подробности пребывания супруги Навального в Германии пока не известны.
Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова не комментирует поездку своей подзащитной в Европу. Сообщения о вылете Навальной во Франкфурт также отказались комментировать в правительстве Германии и в авиакомпании Lufthansa.
Алексей Навальный по возвращении в Москву был задержан и арестован. По решению суда он лишен свободы.
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