РИА Новости: Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию с частным визитом

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11 февраля 2021, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Юлия Навальная, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Супруга Алексея Навального Юлия в среду, 10 февраля, вечером, прилетела в Германию. По данным источников немецкого издания Spiegel, визит Юлии Навальной в ФРГ имеет частный характер.

Один из пассажиров, летевший вчера рейсом Москва - Франкфурт, рассказал, что Юлия Навальная после прилета некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры уже покинули ее и прошли пограничный контроль. Несколько других пассажиров уточнили, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту Франкфурта. Другие подробности пребывания супруги Навального в Германии пока не известны.

Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова не комментирует поездку своей подзащитной в Европу. Сообщения о вылете Навальной во Франкфурт также отказались комментировать в правительстве Германии и в авиакомпании Lufthansa.

Алексей Навальный по возвращении в Москву был задержан и арестован. По решению суда он лишен свободы.