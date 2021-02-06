Прокурор по делу Навального Екатерина Фролова получила государственную защиту
6 февраля 2021, 17:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Прокурору Екатерине Фроловой, поддерживающей обвинение по возбужденному против Алексея Навального делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, предоставлена госзащита и личная охрана.
Люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях в судах 2 февраля и 5 февраля. Почему прокуратура решила обеспечить прокурора охраной, не уточняется.
Прокурор представляла гособвинение при рассмотрении ходатайства ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", была обвинителем при рассмотрении дела о клевете в отношении ветерана ВОВ. СМИ сообщали, что после заседания 2 февраля кем-то были опубликованы личные данные Фроловой, включая номер телефона и адрес.
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